أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. حوادث و محاكم
  5. مصر 365

إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة حريق جراج قسم الطالبية

Google+ Print
إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة حريق جراج قسم الطالبية إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة حريق جراج قسم الطالبية
أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بإخلاء سبيل المتهمين فى واقعة حريق جراج قسم شرطة الطالبية، بضمان محل إقامتهم وذلك لعدم ثبوت التهمة ضدهم وطلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على والد عروس وشقيقها أثناء الاحتفال بحفل زفاف نجلته، بعدما أطلق عدد من المدعوين بالفرح الألعاب النارية (الشماريخ)، ما أدى إلى اشتعال النيران فى أحد "التروسيكلات"، وامتداد النيران إلى باقى أجزاء الجراج، وحرق أكثر من 16 مركبة متنوعة .

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، تلقت بلاغًا باشتعال النيران فى جراج قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل فريق من رجال الحماية يصاحبه عدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق تحت إشراف العميد هانى سعيد والنقيب عطية نصر، وتولى عملية إخماد النيران .
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365