إخلاء سبيل المتهمين فى واقعة حريق جراج قسم الطالبية

أمرت نيابة العمرانية برئاسة المستشار محمد أبو زينة رئيس النيابة، بإخلاء سبيل المتهمين فى واقعة حريق جراج قسم شرطة الطالبية، بضمان محل إقامتهم وذلك لعدم ثبوت التهمة ضدهم وطلبت النيابة التحريات التكميلية حول الواقعة للوقوف على ظروفها وملابساتها .

كانت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الجيزة قد ألقت القبض على والد عروس وشقيقها أثناء الاحتفال بحفل زفاف نجلته، بعدما أطلق عدد من المدعوين بالفرح الألعاب النارية (الشماريخ)، ما أدى إلى اشتعال النيران فى أحد "التروسيكلات"، وامتداد النيران إلى باقى أجزاء الجراج، وحرق أكثر من 16 مركبة متنوعة .

وكانت غرفة الحماية المدنية بالجيزة، برئاسة اللواء مجدى الشلقانى، تلقت بلاغًا باشتعال النيران فى جراج قسم شرطة الطالبية، وعلى الفور انتقل فريق من رجال الحماية يصاحبه عدد من سيارات الإطفاء إلى مكان الحريق تحت إشراف العميد هانى سعيد والنقيب عطية نصر، وتولى عملية إخماد النيران .

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