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مقتل قيادى حوثى فى اشتباكات غربى مأرب وسط اليمن

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مقتل قيادى حوثى فى اشتباكات غربى مأرب وسط اليمن مقتل قيادى حوثى فى اشتباكات غربى مأرب وسط اليمن

> لقى قيادى من ميليشيات الحوثى يدعى عبدالسلام الشريف، مصرعه اليوم السبت جراء اشتباكات مع القوات الموالية للرئيس اليمنى عبدربه منصور هادى غربى مأرب، وسط اليمن.

وذكرت "سكاى نيوز عربية"، أن القيادى قتل أثناء معارك مع القوات الموالية للشرعية اليمنية ، فى تلال (الأشقرى وأكياس ) بمنطقة صرواح غربى مأرب.

ومن جهة أخرى، واصلت طائرات التحالف العربى قصف مواقع للمتمردين فى منطقة (المسراخ) جنوبى مدينة تعز، بالتزامن مع اشتباكات وتبادل للقصف المدفعى بين القوات الموالية للشرعية وميليشيات الحوثى والمخلوع صالح، فى "نجد قسيم والمسراخ".

وتعد تعز الواقعة جنوب غربى اليمن ثالث أهم مدن اليمن بعد العاصمة صنعاء وعدن، ومسرح لاشتباكات عنيفة منذ أشهر بين القوات الموالية للشرعية والمتمردين.
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