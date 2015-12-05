مؤتمر المشرفين على شئون الفلسطينيين ينطلق غدا فى القاهرة

تبدأ يوم غد الأحد، فى مقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، بالقاهرة، أعمال الدورة الـ95 لمؤتمر المشرفين على شؤون الفلسطينيين فى الدول العربية المضيفة للاجئين.

وكان وفد فلسطين برئاسة عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، رئيس دائرة شؤون اللاجئين زكريا الآغا، وصل صباح اليوم السبت، إلى القاهرة، للمشاركة فى أعمال المؤتمر.

وقال مدير إدارة الإعلام فى دائرة شؤون اللاجئين رامى المدهون، إن مؤتمر المشرفين، الذى يترأسه الآغا، تشارك فيه الدول العربية المضيفة للاجئين، إضافة إلى منظمة المؤتمر الإسلامى، والأمانة العامة لجامعة الدول العربية، والمنظمة العربية للعلوم والثقافة 'ألكسو'، والمنظمة الإسلامية للعلوم والثقافة 'أسيسكو' .

وأوضح أن المؤتمر سيناقش على مدار خمسة أيام لتعزيز صمود الشعب الفلسطينى فى نضاله ضد الاحتلال، والاستيطان الإسرائيلى، والهجرة اليهودية، وجدار الفصل العنصرى، وموضوع التنمية فى الأراضى الفلسطينية، وقضية اللاجئين الفلسطينيين، ونشاطات وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين 'الأونروا'، وأوضاعها المالية.

وأشار إلى أن جدول أعمال المؤتمر يتضمن أيضا متابعة توصيات الدورة السابقة '94' لمؤتمر المشرفين، وتوصيات الدورة '73' لمجلس الشؤون التربوية لأبناء فلسطين واجتماعه المشترك مع المسؤولين عن شؤون التربية والتعليم بوكالة 'أونروا'، التى صدرت عن اجتماعهم الذى عقد فى منتصف شهر نوفمبر الماضى فى القاهرة.

وبين أن الاغا سيلقى كلمة فلسطين فى الجلسة الافتتاحية، وسيتناول فيها مجمل التطورات السياسية والميدانية التى تشهدها الأراضى الفلسطينية فى ظل التصعيد الاسرائيلى الخطير والجرائم الاسرائيلية التى ترتكبها من خلال الاعدامات الميدانية التى تستهدف الاطفال والنساء والشباب من ابناء شعبنا.

ولفت إلى أن وفد فلسطين سيقدم مجموعة من التقارير والابحاث حول أوضاع اللاجئين الفلسطينيين ووكالة الغوث والأزمة المالية، والانتهاكات الاسرائيلية فى القدس.