مقاتلون تركمان يطردون الجهاديين من ثلاث قرى سورية حدودية مع تركيا

>سيطر مقاتلون تركمان على ثلاث قرى فى شمال سوريا، فى أولى المعارك التى يتولون قيادتها ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى المنطقة الحدودية مع تركيا، ما تسبب بمقتل 13 منهم على الأقل، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان السبت.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس أن مقاتلين من لواء "السلطان مراد" تمكنوا من السيطرة فى الساعات الأخيرة على ثلاث قرى كانت تحت سيطرة التنظيم فى ريف حلب الشمالى على الحدود مع تركيا، وهى براغيدة والخربة وغزل"،وبحسب عبد الرحمن، يضم هذا الفصيل "مقاتلين تركمان يشكلون للمرة الأولى رأس الحربة فى الاشتباكات ضد تنظيم الدولة الإسلامية فى ريف حلب الشمالي، فى محاولة لاستعادة السيطرة على عدد من البلدات والقرى التى تمكن الجهاديون من السيطرة عليها فى وقت سابق".

وأضاف "لطالما شكل التركمان جزءا من عمليات جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا) والفصائل الإسلامية والمقاتلة فى المنطقة، لكنها المرة الاولى التى يتصدرون فيها الهجمات"، مضيفا ان ذلك ياتى بعد "تلقيهم دعما مباشرا من تركيا".

وتتركز الاشتباكات المستمرة بين الطرفين وفق المرصد، فى المناطق الواقعة شرق مدينة اعزاز، قرب الحدود السورية التركية، وقتل جراء الاشتباكات 13 مقاتلا تركمانيا على الاقل خلال ال24 ساعة الماضية، بحسب المرصد الذى لم يتمكن من تحديد حصيلة القتلى فى صفوف تنظيم الدولة الاسلامية، لكنه اكد وجود خسائر بشرية فى صفوفه.

وأفاد عبد الرحمن من جهة أخرى عن استهداف طائرات تابعة للتحالف الدولى بقيادة واشنطن بعد منتصف الليل سيارة تابعة لتنظيم الدولة الاسلامية فى منطقة الاشتباكات شرق اعزاز، ما أدى الى تدميرها بالكامل.

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