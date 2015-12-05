صحيفة تركية: القوات التركية بالموصل وفقا لاتفاق بين العراق وتركيا

>ذكرت صحيفة "ميلليت" التركية اليوم السبت أن أنقرة أرسلت 400 من القوات الخاصة إلى الموصل، على الرغم من أن 80 إلى 90 جندى تركى فقط كانوا مكلفين بنفس المهام.

وقالت الصحيفة "إن التغييرات وزيادة أعداد القوات التركية فى منطقة بعشيقة جاءت وفقا للاتفاق الذى تم التوصل إليه بين وزير الخارجية السابق فريدون سينرلى مع رئيس إقليم كردستان العراق مسعود برزانى أثناء زيارته لمدينة أربيل فى الرابع من نوفمبر الماضى، علاوة على أن عملية استبدال القوات التركية شمالى الموصل جاءت بعلم قوات التحالف الدولى لمكافحة تنظيم "داعش" الإرهابى".

وفى سياق متصل، أشارت صحيفة "جمهوريت" إلى أن تركيا لم تكتفى بإرسال قوات خاصة لشمالى الموصل لاستبدال قواتها المتواجدة هناك منذ سنتين بل عززت إعداد مركزها الاستخباراتى قبل 20 يوما والمتواجدة فى منطقة سيميل بين مدينتى الموصل ودهوك.

وكان رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى قد دعا، فى وقت سابق اليوم، الحكومة التركية لسحب قواتها فورا من الموصل، معتبرا دخولها خرقا كبيرا للسيادة العراقية دون إذن مسبق من الحكومة الاتحادية العراقية، وأن هذه الخطوة لا تنسجم مع علاقات حسن الجوار بين العراق وتركيا.

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