أخبار عاجلة

بالفيديو || مبارك يخرج عن صمته ويكشف عن قراره الذي كان سيتخذه لو عاد به الزمن 6 سنوات إلى الوراء وعادت أيام ثورة يناير 2011 -
الكالشيو: بالأرقام .. جرس إنذار لمحمد صلاح في روما -
الأرصاد تعلن التوقعات التفصيلية لطقس السبت.. وارتفاع جديد في درجات الحرارة -
"بقالي التموين": استمرار تعطل ماكينات صرف المقررات التموينية لليوم السابع -
محافظ دمياط: قادرون على مواجهة الإرهاب.. وتأمين مكثف للاحتفال بشم النسيم -
بالصور.. محافظ المنوفية يشارك في احتفالية "يوم اليتيم" باستاد شبين الكوم -
محافظ المنيا يتفقد أول محطة طاقة شمسية لتشغيل محطات الري بالظهير الصحراوي -
بالفيديو || جدل بسبب دفاع القاضي عن مغتصب طفلة البامبرز "الرحمة يا ناس كلنا بنغلط لقد تبت توبه لو وزعت على أهل الأرض لوسعتهم" -
تبادل إطلاق نار بالأسلحة الآلية بين الشرطة ومسلحين في أكتوبر والداخلية تكشف التفاصيل وحجم الخسائر -
حرب شوارع بالمعادي واشتباكات بالأسلحة النارية والمولوتوف وتتدخل قوات الأمن للسيطرة على الأحداث -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الزمالك: إسماعيل يوسف هو المتحدث الوحيد باسم فريق الكرة

Google+ Print
الزمالك: إسماعيل يوسف هو المتحدث الوحيد باسم فريق الكرة الزمالك: إسماعيل يوسف هو المتحدث الوحيد باسم فريق الكرة

قام مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بتعيين إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق متحدثا رسميا له.

وشهد يوم السبت اجتماع مجلس إدارة الزمالك بأعضاء اللجنة الفنية وتم الاستقرار على البرازيلي ماركوس باكيتا لقيادة الفريق (طالع التفاصيل).

كما قام FilGoal.com بنشر كواليس مفاوضات الزمالك مع المدرب البرازيلي (طالع التفاصيل).

وشهد الاجتماع قيام مرتضى منصور بتعيين إسماعيل يوسف متحدثا رسميا ووحيدا باسم الفريق الأول.

في الوقت ذاته أصبح معسكر الزمالك الذي من المقرر أن يخوضه في الإمارات مهددا بالإلغاء (طالع التفاصيل).

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع