الزمالك: إسماعيل يوسف هو المتحدث الوحيد باسم فريق الكرة

قام مجلس إدارة الزمالك برئاسة مرتضى منصور بتعيين إسماعيل يوسف مدير الكرة بالفريق متحدثا رسميا له.

وشهد يوم السبت اجتماع مجلس إدارة الزمالك بأعضاء اللجنة الفنية وتم الاستقرار على البرازيلي ماركوس باكيتا لقيادة الفريق (طالع التفاصيل).

كما قام FilGoal.com بنشر كواليس مفاوضات الزمالك مع المدرب البرازيلي (طالع التفاصيل).

وشهد الاجتماع قيام مرتضى منصور بتعيين إسماعيل يوسف متحدثا رسميا ووحيدا باسم الفريق الأول.

في الوقت ذاته أصبح معسكر الزمالك الذي من المقرر أن يخوضه في الإمارات مهددا بالإلغاء (طالع التفاصيل).