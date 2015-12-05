مدرب الزمالك الجديد - أول تعليق من مرتضى منصور بعد الاستقرار على باكيتا

أكد مرتضى منصور رئيس نادي الزمالك وصول البرازيلي ماركوس باكيتا إلى مصر في الوقت القريب من أجل إتمام تعاقده مع الفريق وتولي مهمة المدير الفني الجديد.

واتفق مجلس إدارة الزمالك مع أعضاء اللجنة الفنية على التعاقد مع البرازيلي ماركوس باكيتا من أجل تولي مهمة الإدارة الفنية للفريق خلفا للبرتغالي جوزفالدو فيريرا. (طالع التفاصيل)

واستقر الأعضاء الحاضرين للاجتماع في النهاية على اسم باكيتا الذي كان سبق له تدريب بعض الأندية في السعودية وقطر.

وكان FilGoal.com قد انفرد في وقت سابق باستبعاد اسم مدرب النجم الساحلي فوزي البنزرتي وأن باكيتا أصبح هو المرشح الأول لتدريب الفرسان. (طالع التفاصيل)

وكشف FilGoal.com كواليس مفاوضات الزمالك مع باكيتا. (طالع التفاصيل).

وتحدث مرتضى منصور عن باكيتا قائلا: "مجلس إدارة الزمالك وافق على اختيار اللجنة الفنية بخصوص باكيتا. وهو المدير الفني الجديد للفريق".

وأضاف في تصريحات للصحفيين "أرسلنا إليه التذاكر وسيصل قريبا لتوقيع العقود".