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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

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الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا الطقس ودرجات الحرارة في الإمارات غدا

 توقع المركز الوطني للأرصاد الجوية والزلازل أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا بوجه عام وتزداد كميات السحب على بعض المناطق الشمالية والجزر ليلا وصباح الإثنين ويطرأ إنخفاض في درجات الحرارة والرياح شمالية غربية نشطة إلى قوية خاصة فوق البحر والمناطق المكشوفة وتكون مثيرة للغبار والأتربة على بعض المناطق تؤدي إلى تدني مدى الرؤية الافقية أحيانا.


> الرياح .. شمالية غربية / 30 - 45 كم/ ساعة بوجه عام على اليابس وتكون من 50 - 60/70 كم/ ساعة بوجه عام فوق البحر.


> البحر ..  مضطرب الى شديد الاضطراب ..  بارتفاع ثلاثة أقدام الى خمسة وسبعة أقدام قرب الساحل ومن عشرة واثني عشر وأربعة عشر قدما بالعمق  .. يبلغ أعلى مد عند الساعة التاسعة و 39 دقيقة صباحا وعند الساعة التاسعة 36 دقيقة مساء وأدنى جزر عند الساعة الرابعة و 44 دقيقة مساء .


>                            درجات الحرارة           نسب الرطوبة.
> المدينة                    العظمى   الصغرى        العليا      الدنيا.


> أبوظبي                    25      16              80       30 .
> دبي                        25      18              80       30 .
> الشارقة                   26       16              80       30.
> عجمان                    26       16             75       25.
> أم القيوين                26        15              75       25 .
> رأس الخيمة              27       15              70       25 .
> الفجيرة                   30       22              85       40.
> العين                     26       16              80       20 .
> ليوا                       26      14               90       35 .
> الرويس                  24      16               80       40 .
> السلع                    24       17               80       35.
> دلما                      25      18               75       50 .
> طنب الصغرى          25      18               85       50 .
> طنب الكبرى            25      18               85       50 .
> أبوموسى               25       18               85       45.
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