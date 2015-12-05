10 فوائد للشاى الأخضر.. أهمها التخلص من سموم الجسم

أهم 10 فوائد للشاى الأخضر

ومن أهم فوائد الشاى الأخضر:

الشاى الأخضر المشروب الذى يرتبط فى الأذهان على الفور بكونه مشروبا صحيا ومفيدا، ففوائد الشاى الأخضر كثيرة لا يمكن حصرها مطلقا، حيث يعتبر الشاى الأخضر من أكثر المشروبات الصحية فائدة، لأنه غنى بمضادات الأكسدة، و أبرز فوائد الشاى الأخضر تلك التى تتعلق بقدرته على حرق الدهون >وتوضح الدكتورة صفاء عمر أخصائية أمراض السمنة والنحافة، أن فوائد الشاى الأخضر لا حصر لها، لأن عناصره كثيرة، فبجانب مذاقه المحايد، واستخدامه فى كثير من الطرق العلاجية كعامل مساعد، وكذلك فى أنظمة الريجيم، إلا أن فوائد الشاى الأخضر تجعله على رأس المشروبات العشبية الصحية التى يمكن الاعتياد عليها يوميا.>*يحتوى على مضادات الأكسدة الطبيعية التى يحتاجها الجسم. وتزيد من القدرة على الوقاية من السرطان.>*يحمى من أمراض القلب، وذلك لأنه يساعد على خفض مستويات الكولسترول من دم الإنسان.

*يساعد على إنقاص الوزن ويدخل فى أكثر من نظام ريجيم حيث يعمل على تحسين عمليه التمثيل الغذائى، وشربه يحرق المزيد من السعرات الحرارية.

*يعمل على تنظيم مستوى السكر فى الدم.

>*يقوى جهاز المناعة.

>*يخلص الجسم من السموم.

>*يعمل على تحسين الذاكرة وقوة التركيز والفهم ويقلل من خطر الإصابة بالنسيان والزهايمر.

>*يحافظ على سلامة العظام لاحتوائه على مادة الفلوريدا.

>*مفيد جدا للبشرة حيث يعمل على تجديد خلايا البشرة والجسم.

>*يساعد على محاربة نمو البكتيريا المؤدية إلى تسوس الأسنان.