ملايين المرضى معرضون لأمراض قاتلة بسبب عدم تناول أدوية الكولسترول

حذرت مراكز مكافحة الأمراض الأمريكية "CDC" من الأضرار الصحية الخطيرة الناجمة عن عدم تناول أدوية خفض الكولسترول بالدم، وأكدت أن هناك مئات الملايين من المرضى حول العالم معرضون لخطر الإصابة بالأمراض القاتلة، مثل السكتة الدماغية والأزمات القلبية، والتى تعد المسبب الأول للوفاة على مستوى العالم.

وتابعت مراكز مكافحة الأمراض "CDC"، أنه يوجد فى الولايات المتحدة الأمريكية وحدها أكثر من 35 مليون شخص معرضون للإصابة بالسكتة الدماغية والأزمات القلبية، نظراً لأنهم لا يتناولون أدوية خفض الكولسترول.

ويوجد داخل أمريكا أكثر من 78 مليون شخص يجب أن يتناولوا أدوية خفض الكولسترول، ولكن فى الواقع فإن حوالى 55% من هؤلاء المرضى هم من يتناولون هذه العقاقير، وتعتبر الأدوية التى تنتمى إلى فئة "ستاتين" هى الأكثر شيوعاً بينهم، وتساهم فى تثبيط أحد الإنزيمات التى تساعد على إنتاج الكولسترول.

>- الأشخاص المصابون بأمراض القلب، أو المرضى الذين تعرضوا للإصابة بأزمات قلبية أو سكتة دماغية أو ذبحة صدرية.>- الأشخاص الذين ترتفع مستويات الكولسترول الضار "ldl" فى دمهم عن 190 مجم لكل ديسيلتر .>- مرضى السكر الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، وتتراوح مستويات الكولسترول الضار لديهم بين 70 و189.>- الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 40 و75 عاماً، وتتراوح مستويات الكولسترول الضار لديهم بين 70 و189، وهم فى الوقت نفسه معرضون للإصابة بأمراض القلب خلال 10 سنوات قادمة.>ونشرت هذه النتائج على الموقع الإلكترونى لصحيفة "ديلى ميل" البريطانية.