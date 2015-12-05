تأجيل الدراسة لمدة أسبوع بمدرستى "منية سنتا" بالشرقية لدواعٍ أمنية

أفاد مصدر أمنى رفيع المستوى بمديرية أمن الشرقية، اليوم، أن مديرية التربية والتعليم قررت تأجيل الدراسة لمدة أسبوع بمدرستى منية سنتا الابتدائية والإعدادية، لدواعٍ أمنية، وتحسبا لتجدد الاشتباكات بين عائلتين بالقرية.

وأضاف المصدر فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن القرار نابع كنوع من الحرص على حياة الطلاب والمدرسين وخاصة بعد مقتل شخص من عائلة "صقر" على يد أحد أفراد عائلة "س" ووجود ما يقرب من 18 مدرسة ومدرسة من العائلتين فى المدرستين بالإضافة إلى التلاميذ، وتخوف القائمين على العملية التعليمية من حدوث أى تداعيات بين أفراد العائلتين داخل الدراسة وذلك لحين ضبط المتهمين.

تلقى اللواء خالد يحيى مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عبداللطيف الحناوى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول "محمد زكريا صقر"، 43 سنة، عامل بالعاشر، ومقيم العاشر، لمستشفى بلبيس العام، جثة هامدة، إثر إصابته بطلق خرطوش.

وتبين من التحريات التى باشرها الرائد محمد غيث رئيس مباحث بلبيس، برئاسة العقيد محمود جمال رئيس فرع البحث لفرقة الجنوب، قيام "رضا ع ع"، 18 سنة، فران، مقيم منية سنتا، بقتل المجنى عليه إثر خلافات قديمة بين العائلتين، حيث أكدت التحريات، قيام المتهم بالتربص بالمجنى عليه أثناء قيامه بشراء أدوات سباكة لشقته بالقرية وقام بإصابته بالخرطوش ولاذ بالفرار وجار ضبطه.