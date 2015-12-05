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وزير الدفاع البريطانى: غارات تقصف حقولا نفطية بسوريا

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وزير الدفاع البريطانى: غارات تقصف حقولا نفطية بسوريا وزير الدفاع البريطانى: غارات تقصف حقولا نفطية بسوريا

قال وزير الدفاع البريطانى مايكل فالون أن القاذفات البريطانية شنت غارات استهدفت حقولا نفطية تابعة لتنظيم "داعش" الإرهابى المسلح بسوريا، خلال الأربع والعشرين ساعة الماضية.

وأضاف فالون، فى تصريحات لشبكة "سكاى نيوزعربية "، اليوم السبت، " شهدنا الليلة الماضية مقاتلات "تايفون" تقاتل للمرة الأولى فأصابت بنجاح حقلا نفطيا ورؤوس آبار نفطية فى شرق سوريا فى حقل العمر".

وكان البرلمان البريطانى قد وافق بأغلبية 397 صوتا مقابل 223، الأربعاء الماضى، على شن غارات جوية ضد تنظيم "داعش" فى سوريا، بعد نقاش دام أكثر من 10 ساعات، وشنت بريطانيا أولى غاراتها الخميس الماضى فى سوريا على مواقع "داعش ".

ووصف رئيس الوزراء البريطانى ديفيد كاميرون تصويت البرلمان على الضربات فى سوريا بأنه"القرار الصحيح" للمحافظة على البلاد.

وكانت مقاتلات "تايفون" وصلت إلى قاعدة جوية بريطانية فى قبرص، الخميس الماضى، لتعزيز القوة البريطانية لطائرات "تورنيدو" الحربية.
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