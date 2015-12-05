الليله.. «مدير عام مايكروسوفت» مصر ضيف «أسامة كمال» على «القاهرة والناس»

كتبت- إنجي لطفي

يفتتح الإعلامي أسامة كمال مقدم برنامج «القاهرة360» المُذاع على شاشة « القاهرة والناس» في تمام الساعة العاشرة مساءًا في الفقرة الأولى يستضيف خالد عبد القادر مدير عام ميكروسوفت مصر فى ليكشف الجديد فى تكنولوجيا المعلومات، وهل تفتح تكنولوجيا المعلومات أبواب المستقبل أمام مصر، ما هل تمتلك مصر قاعدة قوية لصناعات تكنولوجية متطورة، وماهى البرامج الجديدة التى تتبناها ميكروسوفت العالمية للتعاون مع مصر.

وفي الفقرة الثانية يفتح كمال، ملف المواجهة الإعلامية بين الإعلام المصرى والغربى حول كل القضايا المصرية وخصوصا ملف الارهاب ويشارك فى النقاش إلكسندر بوتشى مراسل التليفزيون الفرنسى بالقاهرة .