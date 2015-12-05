الغرف التجارية: نشر تطبيقات الحديثة سهل استخراج السجل التجارى فى دقائق

>قال أحمد الوكيل رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية، إن نجاح نشر فكر وتطبيقات تكنولوجيا المعلومات فى كافة القطاعات الإنتاجية والتجارية والخدمية، من خلال تحديث الغرف التجارية واتحادها العام، لتقدم العديد من الخدمات التقليدية والمستحدثة لمنتسبيهم، بأعلى جودة، وفى أسرع وقت من خلال شبكة معلومات الغرف التجارية التى تتضمن أكثر من 4 مليون منتسب، يأتى بدعم كامل من الوزراء المتعاقبين الذين كانوا دائما سباقين فى تحديث الغرف واتحادها العام .

وأوضح الوكيل فى لقائه بوزير الاتصالات المهندس ياسر القاضى ، منذ قليل بالغرفة التجارية، إلى أن البداية كانت بإنشاء شبكة معلومات الغرف، والتى كانت انطلاقة النهضة الحقيقية للغرف التجارية، والعمود الفقرى للتحديث وكافة الخدمات التى نقدمها اليوم.

وأضاف الوكيل، أن هذه الشبكة سهلت خروج السجل التجارى والشهادات المختلفة فى دقائق معدودة، إلى جانب ما تقدمه العديد من الغرف من خدمات مستحدثة من شهر عقارى، والإفراج الجمركى وخدمات الرقابة على الصادرات والواردات، وسداد للضرائب، وتوثيق الخارجية، والعديد من المعلومات والتقارير الهامة من خلال الربط مع مختلف بنوك المعلومات والهيئات المحلية والدولية.

وقال الوكيل، إن للشبكة أثر فى تطوير مناخ آداء الأعمال وتقيمه عالميا من خلال البنك الدولى، وكافة الهيئات الدولية، لنتمكن من جذب الاستثمارات وتنمية الصادرات وخلق فرص عمل وهو التحدى الحقيقي لمصر فى هذه المرحلة الفارقة.