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رئيس جامعة دمياط يلقى محاضرة حول الفساد المالي والإدارى

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رئيس جامعة دمياط يلقى محاضرة حول الفساد المالي والإدارى رئيس جامعة دمياط يلقى محاضرة حول الفساد المالي والإدارى
ألقى الدكتور رمضان الطنطاوي، رئيس جامعة دمياط اليوم السبت محاضرة خلال أولى أيام الدورة التدريبية بعنوان "مكافحة الفساد المالي والإداري"، والمنعقدة لأمناء الكليات ومديري العموم ورؤساء الأقسام، والتي تستمر لمدة يومين ويحاضر في اليوم الثاني الدكتور سمير أبو الفتوح صالح الأستاذ المتفرغ بكلية التجارة جامعة المنصورة، وذلك في إطار تنفيذ الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد بالجامعة 2015 – 2017، وما شملته الخطة من محاور رئيسية، وتضمنت المحاور الرئيسة: التثقيف والتدريب والتوعية العامة حول الفساد".

تناولت أولى محاضرات الدورة التدريبية مفهوم الفساد، وأنواعه وأسبابه، وطرق قياسه، وكذلك الخطوط العريضة للخطة الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد 2014 – 2018، وكذلك الخطة الاستراتيجية لمكافحة الفساد بالجامعة 2015 – 2017.

وفي نهاية المحاضرة، حث رئيس الجامعة الحضور لبذل الجهود اللازمة كلاً في مكانه على مكافحة الفساد بكافة صوره وأشكاله للعمل على رقي الجامعة.

جدير بالذكر أن الدورة التدريبية تأتي بالتعاون والتنسيق بين مركز تطوير الأداء الجامعي، والإدارة العامة للموارد البشرية.

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مصر 365