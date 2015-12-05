وكيل تعليم دمياط يعلن 7 مبادرات كخطة عمل خلال المرحلة المقبلة

اجتمع الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل تعليم دمياط، مع مديرى الإدارات التعليمية، ومديرى التعليم الإعدادى، والثانوى بالديوان والإدارات التعليمية، ومنسقى القرائية بالديوان والمديرية بقاعة مصادر التعليم اليوم السبت، وذلك لتفعيل برنامج القرائية على مستوى المحافظة برعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، وإعداد وإشراف وكيل وزارة التربية والتعليم والتى ستنطلق أولى فعالياته الأسبوع الجارى.

ويستهدف البرنامج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية والصف الأول والثانى والثالث الإعدادى بمدارس المحافظة، ودعا وكيل الوزارة إلى تفعيل المبادرات التالية: مبادرة الألف مكتب لجميع المدارس والإدارات والديوان وتتكون اللجنة من مدير المؤسسة - رئيس مجلس الأمناء - أخصائى الاجتماعى - أقدم مدرس – عضو الأمن وتكون مهمتها احتواء المشكلات وتلبية رغبات المترددين على المدرسة ويماثلها على مستوى الإدارات والمديرية.

وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكل مشكلة على حدة، وربطها بشبكة الفيديو كونفرانس من خلال (الإسكايب) مع المديرية والإدارات وجميع مدارس المحافظة، ومبادرة الاحترام والانضباط المدرسى لعودة هيبة المعلم والمدرسة من جديد، مبادرة العشرة آلاف شجرة بمدارس المحافظة، مبادرة طلاء أسوار المدارس بألوان علم مصر، مبادرة تفعيل مجموعات التقوية بجميع مدارس الإدارات التعليمية، تفعيل الإشراف المدرسى لضمان انضباط اليوم الدراسى، تفعيل مبادرة التواصل الفعال بين الإدارات والمكتب الفنى للديوان من خلال watts app على الرقم التالى: 01271202010 خلال الأربع والعشرين ساعة مع إعداد ملف للإنجازات الشهرية لكل إدارة بدءًا من شهر نوفمبر 2015م.



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