أخبار عاجلة

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب -
الأشعة تثبت إصابة حجازي.. وعوض يشارك في المران الجماعي -
سموحة يجبر بيدفيست على التعادل بالكونفدرالية -
كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية -
صور| حسن حمدي و«جبهة الإنقاذ» يثيران الجدل في الأهلي -
بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري» -
كأس الكونفدرالية: محمد أبو جبل حارس مرمى سموحة يغني داخل حافلة الفريق -
أوروغواي .. أول دولة تبيع الحشيش في الصيدليات -
لكل شيء مفتاح فما هي مفاتيح السعادة؟ -
السفيرة عزيزة تحتفل بيوم اليتيم في دار لذوي الإحتياجات الخاصة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

وكيل تعليم دمياط يعلن 7 مبادرات كخطة عمل خلال المرحلة المقبلة

Google+ Print
وكيل تعليم دمياط يعلن 7 مبادرات كخطة عمل خلال المرحلة المقبلة وكيل تعليم دمياط يعلن 7 مبادرات كخطة عمل خلال المرحلة المقبلة
اجتمع الدكتور إبراهيم التداوى، وكيل تعليم دمياط، مع مديرى الإدارات التعليمية، ومديرى التعليم الإعدادى، والثانوى بالديوان والإدارات التعليمية، ومنسقى القرائية بالديوان والمديرية بقاعة مصادر التعليم اليوم السبت، وذلك لتفعيل برنامج القرائية على مستوى المحافظة برعاية الدكتور إسماعيل عبد الحميد محافظ دمياط، وإعداد وإشراف وكيل وزارة التربية والتعليم والتى ستنطلق أولى فعالياته الأسبوع الجارى.

ويستهدف البرنامج طلاب الصف الرابع والخامس والسادس للمرحلة الابتدائية والصف الأول والثانى والثالث الإعدادى بمدارس المحافظة، ودعا وكيل الوزارة إلى تفعيل المبادرات التالية: مبادرة الألف مكتب لجميع المدارس والإدارات والديوان وتتكون اللجنة من مدير المؤسسة - رئيس مجلس الأمناء - أخصائى الاجتماعى - أقدم مدرس – عضو الأمن وتكون مهمتها احتواء المشكلات وتلبية رغبات المترددين على المدرسة ويماثلها على مستوى الإدارات والمديرية.

وإيجاد الحلول المناسبة بالتنسيق مع الجهات المعنية لكل مشكلة على حدة، وربطها بشبكة الفيديو كونفرانس من خلال (الإسكايب) مع المديرية والإدارات وجميع مدارس المحافظة، ومبادرة الاحترام والانضباط المدرسى لعودة هيبة المعلم والمدرسة من جديد، مبادرة العشرة آلاف شجرة بمدارس المحافظة، مبادرة طلاء أسوار المدارس بألوان علم ، مبادرة تفعيل مجموعات التقوية بجميع مدارس الإدارات التعليمية، تفعيل الإشراف المدرسى لضمان انضباط اليوم الدراسى، تفعيل مبادرة التواصل الفعال بين الإدارات والمكتب الفنى للديوان من خلال watts app على الرقم التالى: 01271202010 خلال الأربع والعشرين ساعة مع إعداد ملف للإنجازات الشهرية لكل إدارة بدءًا من شهر نوفمبر 2015م.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

خدمة الكروت الذكية "فيزا" البنك الأهلي المصري موقوفة لمدة "3" أيام لهذا السبب

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

كمبالا سيتي يضرب المصري في الوقت القاتل بالكونفيدرالية

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

بالفيديو || بائع طماطم مصري يغش السيدات: إياك والوقوع ضحية لهذا «الخُضري»

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي

كأس الكونفدرالية: رأي جمهور النادي المصري ببورسعيد عقب لقاء فريقهم مع كمبالا سيتي