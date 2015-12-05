وزير يمنى: علينا إعادة النظر فى إستراتيجية تحرير "تعز" وتنظيم الصفوف

قال وزير حقوق الإنسان اليمنى عزالدين الأصبحى، إن الاستجابة الدولية لوقف انتهاكات الميليشيات لا تزال دون المستوى المطلوب، مضيفاً "علينا إعادة النظر بإستراتيجية تحرير تعز وإعادة تنظيم الصفوف".

وأضاف وزير حقوق الإنسان اليمنى عزالدين الأصبحي، فى تصريحات لقناة "العربية "، أن الحوثيون وصالح يريدون تمزيق النسيج الاجتماعي لتعز، لافتا إلى أن المطلوب موقف دولى حازم تجاه انتهاكات الميليشيات في تعز.

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