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السويد تتهم إسرائيل بإعدام فلسطينيين دون محاكمات وخارج نطاق القانون

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السويد تتهم إسرائيل بإعدام فلسطينيين دون محاكمات وخارج نطاق القانون السويد تتهم إسرائيل بإعدام فلسطينيين دون محاكمات وخارج نطاق القانون

اتهمت وزيرة خارجية السويد مارجوت فليسترم، إسرائيل بتنفيذ عمليات إعدام لمواطنين فلسطينيين دون محاكمات وخارج نطاق القانون.

ونقلت قناة "روسيا اليوم" عن فليسترم قولها، اليوم السبت، خلال جلسة نقاش فى البرلمان الأوروبى ردا على اتهامات أحد النواب لها بعدم إدانة إصابة 57 إسرائيليا فى هجمات فلسطينية، أن إسرائيل تنفذ عمليات إعدام ضد الفلسطينيين المشتبه بتنفيذهم عمليات ضد إسرائيليين دون محاكمة.

وأوضحت الوزيرة أن إسرائيل تملك الحق فى الدفاع عن نفسها، لكن إجراءاتها ضد المتهمين يجب أن تكون منضبطة وضمن سياق القانون.

من جهتها، أصدرت الخارجية الإسرائيلية بيانا انتقدت فيه تصريحات فليسترم قائلة أن هذه التصريحات تنطوى على وقاحة ولا تمت للواقع بصلة".

يذكر أن أكثر من 112 فلسطينيا بينهم 25 طفلا استشهدوا برصاص جنود الاحتلال الإسرائيلى منذ بداية أكتوبر الماضى.
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