وفاة امرأة سعودية بعد إصابتها بفيروس "كورونا"

> أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم السبت وفاة مواطنة سعودية 35/ عاماً / بعد إصابتها بفيروس "كورونا" المسبب لمتلازما الشرق الأوسط التنفسية فى بريدة (وسط المملكة) ليرتفع عدد الذين قضوا نتيجة الإصابة بهذا المرض إلى 550 حالة وفاة منذ عام 2012.

وقالت وزارة الصحة السعودية ، فى بيان لها اليوم السبت إن المستشفيات لم تسجل حالات إصابة جديدة بالفيروس، كما لم تسجل تماثل أية حالات مرضية للشفاء خلال الـ 24 ساعة الأخيرة.

وارتفعت حالات الشفاء إلى 728 حالة ، بينما تبقى حالة واحده تحت العلاج، وبلغ عدد الذين أصيبوا بهذا المرض 1287 حالة منذ عام 2012.

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