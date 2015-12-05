قوات الاحتلال تجبر مسنة فلسطينية على التعرى خلال مداهمة منزلها بالخليل

أفاد شهود عيان فى بلدة بيت امر بمحافظة الخليل بفلسطين أن قوات الاحتلال أجبرت سيدة (63 عاما) من سكان البلدة على التعرى خلال مداهمة منزلها بحجة تفتيشها.

كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى، سيدة فلسطينية بالقرب من الحرم الإبراهيمى بمدينة الخليل بدعوى محاولة تنفيذ عملية طعن.

وأفاد محمد الجعبرى ناشط حقوقى من مدينة الخليل السبت، أن جيش الاحتلال كبل السيدة وتم اقتيادها تحت تهديد السلاح إلى مركز الشرطة بالقرب من الحرم الإبراهيمى، وأشار إلى أن الاحتلال منع أقارب السيدة من الاقتراب من مركز الشرطة، مهددا من يقترب بالاعتقال.

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