بغداد تدعو تركيا إلى سحب قواتها من العراق

>دعت بغداد السبت تركيا إلى أن تسحب فورا قواتها من العراق بعد نشر جنود أتراك فى محيط الموصل (شمال)، ثانى مدن العراق، الامر الذى اعتبرته انتهاكا لسيادتها.

ويتلقى العراق مساعدات من دول عدة فى حربه على تنظيم الدولة الإسلامية، إلا أنه يتعرض لضغوط من الداخل فى هذه المسالة ما دفع رئيس الوزراء حيدر العبادى اخيرا الى اعتبار نشر قوات اجنبية برية على الأراضى العراقية "عملا معاديا"، ردا على اعلان واشنطن ارسال مزيد من الجنود الى العراق لتنفيذ عمليات محددة ضد الجهاديين.

وقلل الأكراد الذين يتمتعون بحكم ذاتى فى اقليم كردستان العراقى من أهمية الخطوة التركية، موضحين انها فى اطار عمليات يشارك فيها الاتراك لتدريب مقاتلين اكراد سنة فى المنطقة، وعلق مكتب رئيس الوزراء العراقى حيدر العبادى فى بيان بالقول ان دخول القوات التركية الى الأراضى العراقية "يعتبر خرقا خطيرا للسيادة العراقية ولا ينسجم مع علاقات حسن الجوار بين العراق وتركيا"، وأضاف أن "السلطات العراقية تدعو تركيا الى احترام علاقات حسن الجوار والانسحاب فورا من الاراضى العراقية".

وقال بيان رسمى عراقى "تأكد لدينا بأن قوات تركية تعدادها بحدود فوج واحد مدرعة بعدد من الدبابات والمدافع دخلت الأراضى العراقية بادعاء تدريب مجموعات عراقية من دون طلب أو اذن من السلطات الاتحادية العراقية".

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