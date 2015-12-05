وزير الأوقاف الفلسطيني يغادر القاهرة بعد لقاء حسام كمال

غادر مطار القاهرة الدولي وزير الأوقاف والشئون الدينية الفلسطيني الشيخ “يوسف ادعيس” بعد زيارة لمصر استغرقت عدة أيام التقى خلالها الطيار حسام كمال وزير الطيران المدني ونقيب الأشراف محمود الشريف لبحث التعاون بين الجانبين لنقل المعتمرين والحجاج الفلسطينيين خاصة مع بداية موسم عمرة هذا العام.

وأكد ادعيس خلال لقائه مع وزير الطيران على شكره للحكومة المصرية على توجيهاتها بتقديم كل المساعدات وتذليل كل العقبات أمام ضيوف الرحمن المسافرين من المعتمرين الفلسطينيين..مشيدا بجهود وزارة الطيران المدني وشركاتها التابعة في نقل الحجاج الفلسطينيين خلال موسم الحج الماضي.

كما أشاد خلال لقائه نقيب الأشراف بدعم مصر قيادة وشعبا للقضية الفلسطينية ومساندة حقوق الشعب الفلسطينى، وبالعلاقات التاريخية المتميزة بين مصر وفلسطين التى تمتد عبر السنين وتدعم القضية الفلسطينية فى كل المحافل الدولية.