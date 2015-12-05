الطرق والكبارى: انتهاء أعمال الصيانة بالطريق الدائرى نهاية ديسمبر الجارى

أعلن اللواء المهندس عادل ترك رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى، أن الطريق الدائرى حول القاهرة الكبرى يشهد حالياً أعمال صيانة طارئة وعاجلة ضمن خطة هيئة الطرق والكبارى والنقل البرى لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق الحالية وتحسين مستوى الخدمة ورفع مستويات الامن والسلامة وتأمين سلامة المرور .

واضاف ترك، فى بيان صحفى، أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة على الطريق الدائرى تشمل كافة أعمال الرصف الإسفلتي من كشط وإزالة كافة المسطحات المعيبة وإعادة الرصف مرة أخرى، والتى من المقرر الانتهاء منها بنهاية شهر ديسمبر الحالى ويتم تنفيذ تلك الاعمال في المسافة من نفق السلام وحتى المريوطية بطول 44 كم وباجمالى تكلفة أولية 94 مليون جنيه .

واشار إلى أن عمليات الصيانة على الطريق الدائرى مقسمة إلى ثلاثة عمليات الاولى فى المسافة من نفق السلام حتى تقاطع السويس بطول 10 كم وبتكلفة اولية 21 مليون جنيه والثانية في المسافة من تقاطع السويس حتى الأوتوستراد بطول 22 كم وبتكلفة اولية 42.5 مليون جنيه والثالثة في المسافة من الأوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم وبتكلفة اولية 30.80 مليون جنيه .

وفيما يتعلق بأعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائرى، أكد ترك أن الهيئة تقوم بتوفير عناصر تأمين السلامة من تخطيط سطحى والعواكس الارضية والعلامات التحذيرية والإرشادية عند المنحنيات والكبارى وكذلك الحواجز الخرسانية و التأكيد من صلاحية اعمدة الانارة وذلك لرفع مستويات الامن والسلامة والراحة والحد من الحوادث .

وفى سياق متصل اكد ترك ان الهيئة تقوم بأعمال الصيانة الدورية للأعمال الصناعية المنتشرة على الطريق الدائرى متزامنة مع اعمال الرصف الاسفلتى ،وأن الهيئة حاليا تقوم بصيانة وتدعيم ورفع كفاءة ما بين 11 عمل صناعى من الكبارى والانفاق والمشايات على الطريق الدائرى وأبرزهم كوبرى 9د بطول 400 متر أعلى طريق القاهرة / الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاه من مدينة السادس من أكتوبر إلى محور 26 يوليو وايضاً تدعيم ورفع كفاءة كوبرى ( 9د ) فى المسافة من ترعة المريوطية إلى ترعة المنصورية بالإضافة إلى تدعيم الاعمدة لكوبرى الوراق وكوبرى الكُنيسة وكوبرى ترسا وكوبرى الترعة الباسوسية وكوبرى بلبيس ( 2 ) وكوبرى الجبلاوية وتدعيم ورفع كفاءة الجزء العلوى لكوبرى الطالبية وتدعيم ورفع كفاءة الجزء العلوى لمشاية مصرف الهنادوة وصيانة ورفع كفاءة جسم نفق التوفيقية ( 2 ).

كما تهيب الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى ،المواطنين وتناشدهم بعدم اشعال النيران بالمخلفات المتواجدة اسفل الكبارى، والتى تؤدى الى تصدع الجسم الخرسانى للكبارى، مما يعرضها إلى الانهيار وتدعو الهيئة المواطنين بالحفاظ على تلك المرافق الحيوية باعتبارها ملك لجموع المصريين.