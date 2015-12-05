توفيق عكاشة: لدى إحساس من الله بفوزى برئاسة مجلس النواب

صرح النائب توفيق عكاشة عضو مجلس النواب عن دائرة طلخا ونبروه بمحافظة الدقهلية، بأنه سيخوض الانتخابات لرئاسة مجلس النواب، والفصل فى ذلك سيكون للنواب فقط، لافتا إلى أنه لديه إحساس من الله أن احتمالات فوزه برئاسه البرلمان كبيره جدا، على حد قوله.

وأكد عكاشة فى تصريحات خاصة لليوم السابع، قبل لقائه بالمستشار مجدى العجاتى اليوم مع وفد من النواب لبحث مسألة استقالة اللواء خالد الصدر، الأمين العام لمجلس النواب، إن القرار سيكون لأعضاء مجلس النواب، فإما يوافقون على انتخابه كرئيس للمجلس أو يرفضونه.

وأكد عكاشة، على رفضه لأن يكون رئيس البرلمان من المعينين، وتابع قائلا "لن أسمح ومعى كل النواب المنتخبين بأصوات حرة بأن يكون رئيس البرلمان معينا"، وأوضح عكاشة فى تصريحات للصحفيين البرلمانين، أن اختيار رئيس للبرلمان من النواب المعينين معناه أن السلطة التنفيذية فرضت ولايتها على السلطة التشريعيه، "ونبقى نقول الله يرحم البرلمان".

وأضاف عكاشة، أن هذا الأمر سيعطى مبرر لما تردده وسائل الإعلام الغربية من أن هذا البرلمان يأتى فى إطار الديمقراطية الشكلية، وأن الديمقراطية فى مصر هى مجرد ديكور لتجميل شكل النطام، لافتا إلى أن كلمة النظام انتهت، وأصبح هناك كلمة الشعب، وأنه لايوجد رجال لأحمد عز فى البرلمان.

وأوضح عكاشة، أن المجلس جاء بأصوات حرة وانتخابات نزيهة، دون أى تدخل من أى أحد، مؤكدا انتهاء عصر وصاية السلطة التنفيذية على السلطة التشريعية، والأغلبية للمستقليين وهم من سيقررون من هو رئيس المجلس المقبل .