رئيس هيئة الطرق: صيانة عاجلة للطريق الدائري حول القاهرة الكبرى

قال رئيس الهيئة العامة للطرق والكباري والنقل البري اللواء المهندس عادل ترك، إن الطريق الدائري حول القاهرة الكبرى يشهد حاليًا أعمال صيانة طارئة وعاجلة ضمن خطة الهيئة لرفع كفاءة وتطوير شبكة الطرق الحالية وتحسين مستوى الخدمة ورفع مستويات الأمن والسلامة وتأمين سلامة المرور.

وأضاف رئيس هيئة الطرق والكباري -في تصريحات اليوم السبت- أن أعمال الصيانة ورفع الكفاءة على الطريق الدائرى تشمل كافة أعمال الرصف الإسفلتي من كشط وإزالة المسطحات المعيبة وإعادة رصفها، ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية شهر ديسمبر الجاري ويتم تنفيذ تلك الأعمال في المسافة من نفق السلام وحتى المريوطية بطول 44 كم وبإجمالى تكلفة أولية 94 مليون جنيه.

وأشار إلى أن أعمال الصيانة على الطريق الدائرى مقسمة إلى ثلاث عمليات؛ الأولى في المسافة من نفق السلام حتى تقاطع السويس بطول 10 كم وبتكلفة أولية 21 مليون جنيه والثانية في المسافة من تقاطع السويس حتى الأوتوستراد بطول 22 كم وبتكلفة أولية 42.5 مليون جنيه والثالثة في المسافة من الاوتوستراد حتى المريوطية بطول 12 كم وبتكلفة اولية 30.80 مليون جنيه.

وفيما يتعلق بأعمال تأمين سلامة المرور على الطريق الدائري، أكد ترك أن الهيئة توفر عناصر تأمين السلامة من تخطيط سطحي وعواكس أرضية وعلامات تحذيرية وإرشادية عند المنحنيات والكباري وكذلك الحواجز الخرسانية والتأكد من صلاحية أعمدة الإنارة لرفع مستويات الأمن والسلامه والراحه والحد من الحوادث.

وأشار رئيس هيئة الطرق والكباري إلى أن الهيئة تنفذ أعمال الصيانة الدورية للأعمال الصناعية المنتشرة على الطريق الدائري بالتزامن مع أعمال الرصف الإسفلتي، وتجري حاليا عمليات صيانة وتدعيم ورفع كفاءة 11 عملا صناعيا من الكباري والأنفاق والمشايات على الطريق الدائري، أبرزها كوبرى 9د بطول 400 متر أعلى طريق القاهرة/ الإسكندرية الصحراوى فى الاتجاه من مدينة السادس من أكتوبر إلى محور 26 يوليو وتدعيم ورفع كفاءة كابولي كوبري ( 9د ) فى المسافة من ترعة المريوطية إلى ترعة المنصورية، بالإضافة إلى تدعيم أعمدة كوبرى الوراق وكوبري الكُنيسة وكوبري ترسا وكوبري الترعة الباسوسية وكوبري بلبيس (2) وكوبري الجبلاوية وتدعيم ورفع كفاءة الجزء العلوي لكوبري الطالبية وتدعيم ورفع كفاءة الجزء العلوي لمشاية مصرف الهنادوة وصيانة ورفع كفاءة جسم نفق التوفيقية (2).

وناشد رئيس الهيئة العامة للطرق والكبارى والنقل البرى المواطنين عدم اشعال النيران بالمخلفات المتواجدة اسفل الكبارى والتى تؤدى الى تصدع الجسم الخرسانى للكبارى مما يعرضها الى الانهيار ودعاهم للحفاظ على تلك المرافق الحيوية باعتبارها ملك لجموع المصريين.