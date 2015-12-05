تأجيل محاكمة المتهمين بقضيتي «أحداث الطالبية» لـ 24 ديسمبر الجاري

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة برئاسة المستشار فتحى بيومى، اليوم، محاكمة المتهمين فى قضيتى “احداث الطالبية ” لاتهامهم بالاشتراك فى التجمهر .. وذلك لجلسة 24 ديسمبر الجاري.

كانت النيابة العامة قد وجهت للمتهمين بانهم خلال الفترة من 26 يناير عام 2014 بدائرة قسم الطالبية بالجيزة اشتركوا فى تجمهر مكون من اكثر من 5 اشخاص بغرض الاخلال بالامن العام واشتركوا فى تظاهر بغير اخطار الجهات المختصة كما انهم حازوا واحرزوا اسلحة وممفرقعات ومواد حارقة وخربوا املاك عامة مملوكة للدولة منها أتوبيس نقل عام وذلك بغرض ارهابى وعرضوا للخطر سلامة وسائل النقل البرية.

ويحاكم بالقضية كل من هشام شعبان حسن وأسلام مصطفى علوان و محمد جمال صبرى وأثنين من المتهمين المفرج عنهم من النائب العام وهم محمود اسماعيل احمد محمد و درويش احمد محمود درويش محمود والمتهم عبد الرحمن محمد حسين.