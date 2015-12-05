الإعلامي معتز مطر يعود لتقديم برنامجه على قناة «الشرق» الليلة

كتبت- إنجي لطفي

أعلن الإعلامي معتز مطر، عبر صفحته الرسمية علي مواقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عن عودته لتقديم برنامجه ” مع معتز” علي قناة الشرق في تمام الساعة العاشرة مساءًا بتوقيت القاهرة.

وكان البرنامج قد توقف لعدة أيام وكتب وكتب مسؤول حساب معتز مطر على موقع Twitter: “وصلتنا رسائل كثيرة جدا تسأل عن الإعلامي معتز مطر، هو بخير وأفضل كثيرا الحمد الله، سيعود خلال أيام للشاشة بإذن الله”.

من ناحية أخري، نفي أيمن نور رئيس قناة الشرق لما تردد من شائعات حول وقف برنامج” مع معتز” وصحه الخبر هو تعرض معتز لوعكه صحيه بسيطه ويعود لمشاهديه السبت ان شاء الله.