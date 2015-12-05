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ممارسة الرياضة فى الصغر تقى من أمراض القلب بمعدل 15% عند الكبر

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ممارسة الرياضة فى الصغر تقى من أمراض القلب بمعدل 15% عند الكبر ممارسة الرياضة فى الصغر تقى من أمراض القلب بمعدل 15% عند الكبر
نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن ممارسة الرياضة جيدة للجسم حيث إنها تحسن من صحته وتقلل من فرص الإصابة بالأمراض.

وأوضح الباحثون خلال الدراسة التى نشرت مؤخراً فى مجلة “JAMA”، قسم الطب الباطنى، أن ممارسة الرياضة فى الطفولة والمراهقة تساعد على الحماية من أمراض القلب والشرايين عند الكبر.

وأشار الباحثون إلى أن ممارسة الرياضة فى جميع مراحل الحياة، هى بمثابة دفاع ضد أمراض القلب وتصلب الشرايين، والخبر السار الذى كشفت عنه هذه الدراسة أن كل دقيقة إضافية من ممارسة الرياضة ارتبطت بانخفاض خطر الموت بنسبة 15% من وانخفاض خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية بنسبة 12%، وبعبارة أخرى، فإن زيادة طول جلسة التمرين أمر مفيد لقلوبنا.

وأضاف الباحثون أن النشاط البدنى هو العلاج الطبيعى الخالى من الأدوية والمخدرات، ومعترف به ومثبت علمياً، وقد يضاف إلى العلاجات التقليدية لتحسين فاعليتها.

وقد نشرت نتائج الدراسة عبر الموقع الطبى الأمريكى “Medical News Today”.
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