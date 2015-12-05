القبض على 34 مشتبها بهم فى شمال سيناء

ألقت أجهزة الأمن بشمال سيناء فى الساعات القليلة الماضية القبض على 34 مشتبها بهم، وتواصل فحصهم.

صرح بذلك مصدر مسئول بمديرية أمن شمال سيناء لافتا إلى أن الحملات متواصلة بمختلف أنحاء مدن العريش وبئر العبد والشيخ زويد ورفح.

وقال المصدر، إن قوات الأمن تضع قوائم بأسماء أعداد من المطلوبين لديها من شمال سيناء ومحافظات مجاورة متورطين فى أعمال إرهابية، وجار البحث عنهم بعد وصلت معلومات أمنية تشير إلى اختبائهم داخل أحياء سكنية فى مدن المحافظة.

وأوضح المصدر، أن الحملات تركزت فى الأحياء الشعبية ومناطق ساحل العريش وجانب من قرى بئر العبد كما استهدفت عدة قرى بالشيخ زويد ورفح إلى جانب نصب أكمنة ثابتة وأخرى متحركة فى الشوارع وعلى طول الطريق الدولى العريش رفح، والعريش القنطرة، وتشديد إجراءات التفتيش على أكمنة بالوظة وبئر العبد والميدان على امتداد طريق العريش القنطرة، وتشديدات فى فحص أوراق العابرين على أكمنة الريسة ونقاط المرور الأمنية المنتشرة على امتداد طريق العريش رفح، ومنع المرور من طرق التفافيه.

وواصلت قوات امن شمال سيناء تشديد الحراسة على مقرات حكومية والبنوك ومكاتب البريد، واغلقت كليا الطرق المؤدية الى مقرات امنية ومبنى ديوان المحافظة ومجالس المدن واقسام الشرطة بكافة مدن المحافظة، وسمع دوى اطلاق نيران تحذيرية بين الحين والأخر من ارتكازات امنية فى مناطق جنوب وشرق العريش والشيخ زويد ورفح.