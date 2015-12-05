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بالصور.. توافد القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية المؤجلة بدمنهور

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بالصور.. توافد القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية المؤجلة بدمنهور بالصور.. توافد القضاة المشرفين على الانتخابات البرلمانية المؤجلة بدمنهور
وسط إجراءات أمنية مشددة، توافد منذ قليل القضاة المشرفون على الانتخابات البرلمانية المؤجلة بدائرة دمنهور على مقر مجمع دمنهور الثقافى، لتسلم المظاريف وأوراق التصويت الخاصة بالانتخابات التى تجرى غدا الأحد.

ويتنافس فى دائرة دمنهور 51 مرشحا بشكل رسمى لحصد 4 مقاعد انتخابية انتخابية، وأعلن حزب النور بالبحيرة انسحاب إبراهيم مرعى، أحد مرشحى الحزب بدائرة دمنهور فى الانتخابات البرلمانية المؤجلة، والاكتفاء بمرشح واحد فقط للحزب هو إبراهيم راغب عبده.

كما أعلن المهندس محمد سعد سلامة عضو مجلس الشورى السابق والمرشح لانتخابات مجلس النواب عن دائرة بندر ومركز دمنهور بالبحيرة اعتذاره عن عدم خوض الانتخابات المؤجلة.

من جهة أخرى كثفت الأجهزة التنفيذية والأمنية بالبحيرة من جهودها استعدادا لإجراء الانتخابات البرلمانية المؤجلة، وأعلنت محافظة البحيرة تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المحافظة بمدينة دمنهور برئاسة السكرتير العام لمتابعة سير الانتخابات البرلمانية المؤجلة، وتضم غرفة العمليات فى عضويتها المستشار العسكرى بالمحافظة ووكيل وزارة التربية والتعليم وممثلى مديرية الأمن والنجدة والحماية المدنية ومديرية الصحة ومرفق الإسعاف وشركتى الكهرباء والمياه والصرف الصحى.

وأوضح محافظ البحيرة الدكتور محمد سلطان أن غرفة العمليات ستكون من ضمن مهامها التنسيق والمعاونة فى تجهيز لجان الانتخابات، وتلقى كافة البلاغات والإخطارات والمعلومات ومتابعة الأحداث غير العادية أولا بأول، لضمان توفير الهدوء والأمن والسلامة للناخبين وحسن سيرالعملية الانتخابية.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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