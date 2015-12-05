محافظ قنا: عودة خدمة الإنترنت وبدء العمل بالبنوك والبريد غدا

صرح اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، بأن المسئولين بالعمل على إنهاء أزمة انقطاع خدمة الإنترنت عن محافظة قنا بعد حريق السنترال أول أمس أكدوا توصيل الخدمة لجميع مناطق المحافظة بعد توفير كابلات وخطوط للعمل عليها بشكل مؤقت حتى يتم الانتهاء من كافة الإصلاحات بالخطوط التى أتلفها الحريق الذى نشب أول أمس بسنترال قنا.

وأضاف الهجان أنه من المقرر عودة العمل بجميع فروع البنوك المختلفة ومكاتب البريد بكافة مراكز محافظة قنا بكامل طاقتها غدا، والتى تأثر العمل بها بانقطاع خدمة الإنترنت لاعتمادها فى معظم الأعمال على إدخال البيانات وخدمة الإنترنت.

كان اللواء صلاح الدين حسان مدير أمن قنا تلقى إخطارا يفيد بنشوب حريق بمبنى شركة المصرية للاتصالات بمدينة قنا انتقلت قوات الدفاع المدنى والحريق إلى موقع الحريق حيث تم الدفع بـ6 سيارات للسيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمبانى المجاورة.

وأفادت الأجهزة الامنية أن المعاينة الأولية أظهرت أن الحريق بسبب ماس كهربائى فى الدور الأخير للسنترال المؤجرة بمعرفة شركات الإنترنت من الشركة المصرية للاتصالات وامتد ليصل 6 غرف خطوط وأسفر عن تلفيات الكابلات وبعض أجهزة التكييف، مما أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت بالكامل عن محافظة قنا، وتمكنت قوات الدفاع المدنى والحريق من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد للمبانى المجاورة.

وأفاد مصدر مسئول بأن الحريق أسفر عن تلفيات بالكابلات لعدد من خطوط شركات الإنترنت المؤجرة بمعرفة الشركة المصرية للاتصالات، مما أدى إلى انقطاع خدمة الإنترنت عن محافظة قنا باكملها دون ان تتأثر الشركة المصرية للاتصالات وشبكات المحمول.