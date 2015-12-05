البروكلى يوقف نمو سرطان القولون والبروستاتا ويجعل العلاج أكثر فاعلية

نتائج جديدة ومثيرة كشفت عنها دراسة علمية حديثة، حيث أفادت أن البروكلى يُعد من أفضل الأغذية التى توقف نمو خلايا السرطان، وخاصة سرطان القولون والبروستاتا، كما أنه يجعل العلاج أكثر فاعلية.

وأوضح الباحثون أن قائمة الفوائد من تناول الفواكه والخضراوات لا نهاية لها، لافتين إلى أن البروكلى يحتوى على مركب سحرى يدعى “Sulforaphane”، لا يساعد فقط فى الوقاية من السرطان، لكنه يساعد أيضاً فى علاجه.

وأشار الباحثون إلى أن مادة “Sulforaphane” توجد أيضاً فى باقى الخضراوات مثل الكرنب، واللفت، وبراعم البروكسل، والتى تمنع نمو خلايا سرطان القولون وسرطان البروستاتا.

وقال الدكتور برافين راجيندران، مؤلف الدراسة، من جامعة جونز هوبكنز، إنه يمكن استخدام هذه المادة المكتشفة حديثاً كعامل مساعد فى أدوية السرطان على نحو أكثر فاعلية، وذلك لمنع المرض من الحدوث فى المقام الأول.

ونشرت الدراسة فى دورية علم التخلق، كما جاءت نتائجها مؤخراً عبر موقع صحيفة "الديلى ميل" البريطانية.

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