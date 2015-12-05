10 أسباب للنحافة.. أهمها الديدان والريجيم القاسى والهوس

مشكلات النحافة

النحافة مشكلة يعانى منها الكثيرون، وقد لا يعرفون السبب الرئيسى لها، إما لخطأ فى الكشف وتشخيص سبب النحافة، أو للاعتقاد الخاطئ السائد أن سبب النحافة هو الخلل فى الغدة الدرقية لا أكثر.>وفى هذا الموضوع يحدثنا الدكتور محمد ممدوح أخصائى الجهاز الهضمى، موضحا أن النحافة لها الكثير من الأسباب، ويفضل أن يتوجه من يعانى النحافة إلى طبيب باطنى وجهاز هضمى فى البداية للكشف عن سببها، والتنسيق فى الوقت ذاته مع طبيب مختص بأمراض السمنة والنحافة.

وأوضح الدكتور محمد، أن للنحافة عوامل كثيرة تساعد على الإصابة بها، فيعانى الشخص النحيف من نقصان حاد وملحوظ بالوزن، قد يكون مصحوبا بأعراض إعياء وضعف وإرهاق، بجانب بعض الأعراض الخطيرة للنحافة كالدوخة والإضرار بالكلى.

أسباب النحافة

>ومن هنا أوجز أخصائى الجهاز الهضمى أسباب النحافة فى عدة نقاط منها:

- التدخين بكميات كبيرة ولسنوات طويلة متتالية يؤثر على طبيعة الهضم، ووظائف الجسم كافة وينقص الوزن.

-اضطراب فى الغدة الدرقية، وهو أكثر الأسباب شيوعا ويكتشفه الطبيب بالفحوصات اللازمة ويحدد طرق وجرعات العلاج الدوائى.

>-الإصابة بحالة من الاكتئاب أو اضطرابات نفسية تؤثر سلبا على طبيعة تناول الإنسان للطعام وانسداد شهيته.

>-الإصابة بحالة هوس النحافة، وهى حالة نفسية مرضية تنقص الوزن عن الحد المطلوب لدرجة مخيفة.

>-استفراغ الطعام بعد تناوله، وهى مشكلة نفسية أيضا.

>-الاستمرار لفترات طويلة فى اتباع الريجيمات القاسية، ليعجز بعدها الإنسان عن استعادة الوزن.

>-ضعف القدرة على الامتصاص بالأمعاء.

>-الأنيميا الحادة وانعدام الشهية.

>- سرطان الدم سبب فى فقدان الوزن.

>-الإصابة بالديدان التى تسبب النحافة.