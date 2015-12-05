نائب بشمال سيناء يبحث بطلان دخول طلبة سيناء الجامعات بتخفيض 5%

أعلن النائب رحمى بكير، المرشح الفائز بانتخابات مجلس النواب عن دائرة العريش، بدء تحركه فى خدمة الأهالى بالعمل على وضع حل للطلبة الذين تم قبولهم فى الجامعات بتخفيض 5%، بعد أن صدر حكم قضائى من محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية بوقف قرار صادر من المجلس الأعلى للجامعات حول منح طلاب سيناء 5% من الدرجات للمجموع الكلى.

وقال النائب "بكير" فى تصريحات صحفية اليوم، إن أولياء أمور الطلاب تواصلوا معه فور علمهم بقرار المحكمة لإنقاذ مستقبل أبنائهم الطلاب الذين استقروا فى جامعاتهم وفقًا لقرار المجلس العلى للجامعات، وإنه يتابع القضية من خلال بحث الشكل القانونى لوقف تنفيذ القرار الصادر من محكمة الإسكندرية حرصًا على الطلاب من أبناء سيناء، ويجرى الاستشارات القانونية بهذا الشأن، وأشار إلى أنه وبمعاونة زملائه النواب وعدد من المستشارين المتخصصين سيجدون حل لهذه المشكلة.

وكانت محكمة القضاء الإدارى بالإسكندرية برئاسة المستشار الدكتور محمد عبد الوهاب خفاجى، نائب رئيس مجلس الدولة، قد أكدت فى حكمها أنه لا يجوز للمجلس الأعلى للجامعات الالتفاف حول حجية الأحكام الصادرة من المحكمة الدستورية العليا بإعادته تنظيم ذات القواعد التى سبق للمحكمة الدستورية العليا إن قضت بعدم دستوريتها منذ ثلاثين عامًا بحظر أى استثاء على قبول طلاب المناطق النائية بمنحهم 5% من المجموع الكلى للدرجات دون أقرانهم طلاب الثانوية العامة وتطبيقًا للدستور المعدل لعام 2014 الذى حظر التمييز بين المواطنين بسبب الانتماء الجغرافى وألزمت المحكمة المجلس الأعلى للجامعات أن يبادر فور صدور الحكم إلى تصحيح مركز من تم قبولهم وفقا له وإلحاقهم بالكليات وفقًا لمجموعهم الحقيقي احترامًا لسيادة الدستور والقانون.

وأكدت أيضًا أنه فى مجال وضع القواعد المنظمة لحقوق الطلاب لا يكفى نبل الغاية بل يلزم أن تكون الوسيلة المقررة وصولاً لتلك الغاية مشروعة كذلك.

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