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تجديد حبس محامٍ ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بشبرا الخيمة

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تجديد حبس محامٍ ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بشبرا الخيمة تجديد حبس محامٍ ضبط بحوزته كمية من الأقراص المخدرة بشبرا الخيمة
قرر قاضى المعارضات بمحكمة جنوب بنها، تجديد حبس محامٍ 15 يومًا على ذمة التحقيق بعدما تم ضبطه وبحوزته كمية من أقراص الترامادول المخدر، أثناء استقلاله دراجة بخارية بشبرا الخيمة.

تلقى اللواء سعيد شلبى، مدير أمن القليوبية، إخطارًا من المقدم مصطفى لطفى رئيس مباحث قسم ثان شبرا الخيمة، يفيد قيام ضابط بالطرق والمنافذ باستيقاف "عاطف.د"، محامٍ، أثناء استقلاله دراجة بخارية، إلا أنه حاول الهروب وبحوزته حقيبة تبين أن بداخلها 16 علبة تحتوى على أقراص الترامادول المخدر فتم القبض عليه.

وتحرر محضر بالواقعة وبعرضه على النيابة العامة أمر محمود شوقى وكيل نيابة قسم ثان شبرا الخيمة برئاسة وليد مندور بحبسه أربعة أيام على ذمة التحقيق بإشراف المستشار وليد البيلى المحامى العام لنيابات جنوب بنها.
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