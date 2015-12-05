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وفد سياحى أمريكى من 13 سائحا يزور الأقصر وتكثيف أمنى داخل المعابد لتأمينهم

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وفد سياحى أمريكى من 13 سائحا يزور الأقصر وتكثيف أمنى داخل المعابد لتأمينهم وفد سياحى أمريكى من 13 سائحا يزور الأقصر وتكثيف أمنى داخل المعابد لتأمينهم
استقبلت محافظة الأقصر، ظهر اليوم السبت، فوجا سياحيا أمريكى الجنسية يضم 13 سائحاً، وذلك للقيام بجولات وزيارات لعدد من المعالم السياحية والأثرية بالمحافظة، حيث صرح اللواء حسنى حسين مساعد المنطقة الجنوبية لشرطة السياحة والآثار، بأنه تم تشديد الإجراءات الأمنية بداخل المناطق الأثرية المدرجة على البرنامج السياحى للفوج الأمريكى.

وأضاف اللواء حسنى حسين فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الفوج السياحى الأمريكى يستهل جولاته وزياراته داخل المحافظة، فى معبدى الأقصر والكرنك والقيام بنزهة نيلية ليلية بالمراكب الشراعية، ثم سيتوجه الفوج إلى البر الغربى لزيارة مقابر وادى الملوك ومعبد الملكة حتشبسوت.
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