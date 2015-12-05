انطلاق فعاليات مهرجان المسرح العمانى غداً وعفاف شعيب ضيفة شرف

تحتضن مدينة نزوى عاصمة الثقافة الإسلامية غدا الأحد انطلاق فعاليات النسخة السادسة من مهرجان المسرح العمانى الذى تنظمه وزارة التراث والثقافة فى المركز الثقافى، ويستمر حتى 15 ديسمبر الجارى، وذلك فى إطار فعاليات الاحتفال بنزوى عاصمة للثقافة الإسلامية، فى حفل يقام تحت رعاية الشيخ خالد بن حمد المرهون وزير الخدمة المدنية، وبحضور ضيوف شرف على رأسهم النجمة عفاف شعيب.

وقال مدير المهرجان عبد الكريم جواد، إن المهرجان يتضمن العديد من العروض المسرحية التى ستقدمها ثمان فرق مسرحية، كما يتضمن جلسات تعقيبية وجلسات حوارية فى مختلف قضايا وشؤون المسرح، إضافة إلى زيارات ومؤتمرات صحفية للضيوف إلى جانب حلقة عمل مسرحية عن الإخراج، وبناء العرض المسرحى الحديث، يديرها جواد الأسدى.

ويحمل المهرجان فى طياته مزيجا من تبادل الخبرات ومنافسة الفرق المشاركة والتى بلغ عددها ثمانية فرق، يحكم أداءها هذا العام كل من: الدكتور عمرو دوارة من مصر، والكاتب والمسرحى اللبنانى رفيق على أحمد، وكاملة الهنائية من جامعة السلطان قابوس، والمغربى الأستاذ الدكتور سعيد الناجى، والدكتورة آمنة الربيع، بالإضافة إلى الدكتور جواد الأسدى الذى يقدم حلقة عمل تحت عنوان "الإخراج وبناء العرض المسرحى الحديث".