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تنفيذ 92 قرار إزالة ورفع 14200م3 من مخلفات الترع والمنازل بديروط فى أسيوط

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تنفيذ 92 قرار إزالة ورفع 14200م3 من مخلفات الترع والمنازل بديروط فى أسيوط تنفيذ 92 قرار إزالة ورفع 14200م3 من مخلفات الترع والمنازل بديروط فى أسيوط
قال أيمن محروس رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط، إنه تم تنفيذ 92 قرار إزالة ورفع 7700 م3 من مخلفات الترع و6500 م3 من مخلفات المنازل ونقلها إلى أماكنها المخصصة، بعيدا عن المناطق السكنية.

وأضاف محروس أن الإزالات تمت بـ7 مناطق على مستوى المركز والقرى التابعة له خلال شهر وتضم 26 حالة بالطريق الدائرى بالمدينة و4 حالات بجرف سرحان و3 حالات بقريتى مساره والحوطا و5 حالات بقرية ديروط الشريف و46 حالة بقرية صنبو بالإضافة إلى 8 حالات بقرية الكوديه، مشيراً إلى الدعم الذى تقدمه الجهات التنفيذية بالمحافظة، طبقا لتوجيهات المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط وتعليماته المشددة للقضاء على جميع التعديات على الأراضى الزراعية وأراضى أملاك الدولة.

وأشار رئيس المدينة إلى أنه تم رفع 7700 م3 من مخلفات الترع بديروط، حيث تم رفع حوالى 1200م3 من ترعة الساحلية بقرية مساره و4500م3 من ترعة الدلجاوى الغربى بقرية دشلوط و2000م3 من ترعة الاتحاد الاشتراكى بقرية نجع خضر بالإضافة إلى رفع 6500م3 من مخلفات المنازل والمحال والأماكن العامة ونقلها للاماكن المخصصة لها لإعادة تدويرها والقضاء على انتشار القمامة بالشوارع حفاظاً على صحة المواطنين.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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