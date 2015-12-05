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إطلاق حملة لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية فى الفيوم

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إطلاق حملة لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية فى الفيوم إطلاق حملة لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المجالس المحلية فى الفيوم
صرح وليد أبو سريع منسق حملة المحليات للشباب بمحافظة الفيوم، بأن الحملة أطلقت مبادرة لعمل دورات تدريبية لتأهيل الشباب لخوض انتخابات المحليات.

وأضاف "أبو سريع" فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن الدورات ستكون حول الحكم المحلى والمجالس الشعبية المحلية والأجهزة التنفيذية وستكون تحت إشراف الدكتور سمير غطاس المستشار السياسى للحملة وعضو مجلس النواب ومدير منتدى الشرق الأوسط للدراسات الإستراتيجية والأمنية وشادى عبد اللطيف المستشار القانونى للحملة وعضو اللجان المعاونة باللجنة التأسيسية للدستور.

وأكد منسق المحليات للشباب بالفيوم، أن مسئول التواصل بالحملة محمد عبد العظيم هو من يتولى استقبال طلبات الراغبين فى الاشتراك فى هذه الدورات، وأن عددا كبيرا من الشباب سجل رغبته فى حضور الدورات التدريبية.

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