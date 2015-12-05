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الثلاثاء المقبل| مؤسسة «البسي فستانك..واستردي أنوثتك» في ضيافة إسعاد يونس علىCBC

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دينا

كتبت- إنجي لطفي

تستضيف الإعلامية والفنانة القديرة إسعاد يونس في برنامجها ” صاحبة السعادة”، الدكتورة دينا أنور مؤسسة حملة #البسي_فستانك_واستردي_انوثتك الثلاثاء المقبل (8 ديسمبر) في حلقة بعنوان “الست لما”واستهلت الإعلامية إسعاد يونس الحلقة بقولها: الست المصرية لما بتعوز بتقدر.. مشيرة إلى عدد من نماذج السيدات المصريات اللاتي تحدين ظروف المجتمع ولمعن في مجالات مختلفة كإدارة حملات مجتمعية مثيرة للجدل مثل حملة “البسي فستانك” أو العمل في مهن خاصة يعتبرها المجتمع حكرا على الرجال كالجزارة وقيادة التاكسي وغيرها من التحديات.

وقالت الدكتورة دينا أنور،  أن الفستان رمز للأنوثة الغائبة والتي تحرمها عادات مجتمعية عليها تحت شعارات منع التحرش أو شعارات اللبس العملي.. وكأن الفتاة المرتدية فستانها ممنوع عليها التحرك وإلا تعرضت لسيل من المعاكسات أو الإيحاءات.. مضيفة: هدفي الأول عودة الفستان إلى مقدمة صفوف ملابس الفتاة المصرية باعتبارها خطوة أساسية لتحرير قرارها الاجتماعي والاقتصادي والسياسي.

يذكر أن برنامج ” صاحبة السعادة” يذاع على فضائية “سي بي سي” يوم الثلاثاء في تمام الحادية عشر مساء ويعد واحدا من أشهر البرامج في والعالم العربي وحصل على جائزة أفضل برنامج عربي في مهرجان “فرسان الجودة” الذي أقيم في القاهرة قبل أيام.. ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد فايق.

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