خلطة طبيعيّة لإزالة شعر الوجه

تعتبر فكرة إزالة شعر الوجه بالنسبة للمرأة مشكلة مستعصية أو شديدة الصعوبة خاصة وإذا قامت بها وحدها في المنزل من أوجاع وعدم النجاح في إزالة جميع الشعيرات الموجودة في الوجه ومن ثم تلجأ الى فكرة أخرى مثل التشقير،لكن نحن اليوم نقدم لك طريقة طبيعية غير مؤلمة لتتخلصي من شعر الوجه.

مكونات الخلطة:

1-قليل من ماء الورد

2-صابون زيت الزيتون مبشور.

3-ملح طعام خشن.

طريقة الاستعمال:

- إخلطي كل هذه المكونات مع بعضها البعض حتى تصبح مثل الكريم

- ضعيها على وجهك لمدة ساعة أو ساعتين "حسب طبيعة الشعر"، حتى تلاحظي تساقط الشعر.

- قومي بشطف وجهك بالماء الفاتر، ثم بترطيبه بماء الورد

من الأفضل أن تقومي بتجربة هذه الخلطة على احد اجزاء جسمك لكي تلاحظي ان كان لديك اي حساسية على المكونات.