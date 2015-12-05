حركة تنقلات محدودة بين رؤساء قرى ومراكز الأقصر

أجرى محمد بدر، محافظ الأقصر، اليوم السبت، حركة تنقلات بين رؤساء القرى فى مدن مراكز القرنة وأرمنت غربى المحافظة، ومركز إسنا جنوبى المحافظة، ضمن التغييرات التى تجريها المحافظة خلال الفترة الأخيرة.

وشملت الحركة تعيين سيد أحمد حسان رئيس قرية البعيرات رئيساً لقرية الغربى قامولا بدلاً من النادى محمود محمد، كما تم تعيين عبدالناصر التهامى رئيس قرية الأقالتة رئيساً للبعيرات، كما تم نقل عبدالسلام علي مدير عام المشتريات بغربى قامولا رئيساً لقرية قبلي قامولا، ولم يتم الاستقرار حتى الآن على رؤساء باقي القرى.

وفى مركز إسنا أصدر محمد بدر محافظ الأقصر القرار رقم 729 الذى تضمن حركة تنقلات وتعيينات محدودة لعدد من رؤساء القرى، شملت حركة التنقلات تعيين أبو عوف محمد العفي وكيل إدارة العلاقات العامة بمجلس مدينة إسنا رئيسا لقرية توماس بدلا من فاطمة مصطفى مدني كما تم تعيين الأمير محمد مصطفى رئيسا لقرية النجوع وكيل الإدارة القانونية بمجلس مدينة إسنا بدلا من خالد العكيني.

كما شملت الحركة تعيين حازم راغب وكيل شؤون العاملين رئيسا لقرية أصفون بدلا من أبو الحجاج محمد محمود كما تم نقل على عبد الرازق من رئاسة الوحدة المحلية لقرية الحلة إلى الوحدة المحلية الجديدة لقرية كومير وتعيين عبد الرحيم طايع مدير التفتيش المالي والإداري رئيسا لقرية الحلة فيما تم نقل رؤساء القرى الذين تم تغييرهم للعمل بديوان مجلس مدينة إسنا.

وفى مركز أرمنت غربى المحافظة صرح العميد على الجزار رئيس مجلس مركز ومدينة إرمنت أنه تم تعيين يوسف أحمد محمد رئيساً الوحدة المحلية للرزيقات بحرى بدلاً من بغدادى مصطفى، فى ظل توجيهات المحافظة بتولى القيادات الشبابية.