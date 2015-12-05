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السكرتير العام المساعد لرؤساء المدن بالقليوبية: عليكم حسن معاملة النواب

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السكرتير العام المساعد لرؤساء المدن بالقليوبية: عليكم حسن معاملة النواب السكرتير العام المساعد لرؤساء المدن بالقليوبية: عليكم حسن معاملة النواب
التقى المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد الجديد لمحافظة القليوبية، خلفا للمحاسب أحمد عصمت، برؤساء المدن لوضع خطة للمرحلة القادمة، خاصة فى التعامل مع التعديات على الأراضى الزراعية، والتعامل مع نواب البرلمان الجدد.

وأعطى "عباس" تعليمات لرؤساء المدن بالتعامل بحزم مع التعديات على الأراضى الزراعية، مؤكدا أن الفترة القادمة ستشهد جلسات للبرلمان الجديد، ومن الضرورى أنه سيتم وضع تقنين للتعديات القديمة التى وقعت أثناء ثورة يناير وبعدها، وقال إن أى تعديات ستقع فى نطاق أى وحدة محلية سيكون مسئول عنها رئيس المدينة ورئيس الوحدة المحلية، وعليهما إزالتها فور وقوعها، وتحرير محضر لصاحبها.

كما طالب رؤساء المدن بالتعامل مع الإشغالات فى الشوارع بكل حزم ومنع سيطرة الباعة الجائلين على الشوراع وإلزامهم بالأماكن القانونية لهم والابتعاد عن نهر الطريق والأرصفهة.

وقال "عباس" لرؤساء المدن "عليكم بحسن معاملة نواب الشعب الجدد، مشيرا إلى أننا ظللنا بدون مجلس شعب لمدة أكثر من 4 سنوات وظل المواطنون بدون نواب يتحدثون بأسمائهم ويعبرون عن مشاكلهم، وكان هؤلاء المواطنون يطرقون أبواب المسؤلين لعرض مشاكلهم بأنفسهم، أما الآن فأصبح لدينا نواب يتكلمون بلسان الناس والبسطاء وعلينا أن نحسن مقابلتهم ونلبى طلباتهم طالما أنها فى إطار القانون والدستور.
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