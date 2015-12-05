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وزير الصحة: 25 مليون يورو لتطوير الوحدات الصحية فى بورسعيد والإسماعيلية

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وزير الصحة: 25 مليون يورو لتطوير الوحدات الصحية فى بورسعيد والإسماعيلية وزير الصحة: 25 مليون يورو لتطوير الوحدات الصحية فى بورسعيد والإسماعيلية
أكد الدكتور أحمد عماد، وزير الصحة والسكان، رصد 25 مليون يورو بواقع 250 مليون جنيه لتطوير الوحدات الصحية بمحافظتى بورسعيد والإسماعيلية، لافتا إلى أن هناك 75 مليون دولار منحة من البنك الدولى لتحسين الخدمة الصحية لـ6 محافظات، تبدأ من الصعيد لتشمل المنيا وسوهاج وأسيوط.

وأضاف وزير الصحة، على هامش زيارته لمحافظة بورسعيد، إنشاء مستشفى مستقلا لمعمل السموم بالتعاون مع جامعة الإسماعيلية، وإنشاء مركز للإصابات يضم جراحة العظام وأوعية دموية والمخ والأعصاب.

وأشار الوزير إلى أنه سيتم توقيع بروتوكول مع كلية الطب جامعة قناة السويس وبورسعيد للتعاقد مع الاستشاريين فى كافة التخصصات للعمل بمستشفيات التأمين الصحى مقابل 1400 جنيه فى اليوم الواحد بناءً على قرار مجلس الوزراء.

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