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بالصور..مدير أمن مطروح يتفقد المجمعات الاستهلاكية ومتابعة الأسعار بالأسواق

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بالصور..مدير أمن مطروح يتفقد المجمعات الاستهلاكية ومتابعة الأسعار بالأسواق بالصور..مدير أمن مطروح يتفقد المجمعات الاستهلاكية ومتابعة الأسعار بالأسواق
يواصل اللواء هشام لطفى مدير أمن مطروح، جولاته اليومية بالأسواق وعلى المستودعات والمجمعات الاستهلاكية، للاطمئنان على توافر السلع والتصدى لظاهرة ارتفاع الأسعار، حيث قام اليوم السبت، بالمرور على عدد من المجمعات الاستهلاكية بمدينة مرسى مطروح، المخصصة لصرف المقررات التموينية للمواطنين، يرافقه قوة من مباحث ومديرية الصحة بمطروح، وذلك للتأكد من صلاحية المواد الغذائية وتواريخ الصلاحية ومدى الالتزام بالأسعار، وكذلك التأكد من طرق الحفظ وتواريخ الصلاحية للمنتجات والمواد المحفوظة.

استمراراً فى تفعيل الأداء الأمنى لضبط الأسواق والحد من السيطرة على ارتفاع الأسعار خاصة السلع الاستراتيجية ومدى توافرها للمواطنين، وذلك إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق، وتنفيذاً لسياسة الدولة فى التأكيد على وصول السلع للمواطنين وتطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار ووفقاً لخطة الوزارة التى تتم بآليات ممنهجة تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.

وقال مدير أمن مطروح، فى تصريحات صحفية، إن ذلك يأتى فى إطار تفعيل الأداء الأمنى، لضبط الأسواق والحد من ارتفاع الأسعار، خاصة السلع الإستراتيجية والتأكد من مدى توافرها للمواطنين، إلى جانب مكافحة الجريمة بشتى صورها وإحكام الرقابة على الأسواق.

وأشار مدير الأمن إلى أن ذلك يأتى تنفيذاً لسياسة الدولة، للتأكيد من وصول السلع للمواطنين وتطبيقاً للقوانين والقرارات الخاصة لمواجهة ظاهرة غلاء وارتفاع الأسعار ووفقاً لخطة وزارة الداخلية، التى تتم بآليات منهجية تستهدف مصلحة المستهلك وتوفير متطلباته واحتياجاته الحياتية اليومية بالأسعار المناسبة.

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015

اليوم السابع -12 -2015
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مصر 365

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