السيطرة على حريق محدود بأشجار "الإذاعة والتليفزيون" بالأقصر دون إصابات

نجح رجال الحماية المدنية بمديرية أمن الأقصر، اليوم السبت، فى السيطرة على حريق نشب بأشجار داخل مبنى الإذاعة والتليفزيون بشارع التليفزيون بمدينة الأقصر، وذلك دون وقوع مصابين أو متوفيين جراء الحريق، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.

بدأت تفاصيل الواقعة بتلقى اللواء عصام الحملى مدير أمن الأقصر، إخطارًا من غرفة الحماية المدنية بالأقصر، يفيد بتلقيها بلاغ باندلاع النيران فى 3 أشجار تابعة لمبنى الإذاعة والتليفزيون بالمدينة، فانتقلت على الفور 4 سيارات إطفاء، ونجحت فى السيطرة على ألسنة اللهب دون وقوع مصابين، وتم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة التى تولت التحقيق.