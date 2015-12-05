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مساعد سائق صندل الوراق: "سواق اللنش كان يميل يمينا ويسارا حتى غرق"

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مساعد سائق صندل الوراق: "سواق اللنش كان يميل يمينا ويسارا حتى غرق" مساعد سائق صندل الوراق: "سواق اللنش كان يميل يمينا ويسارا حتى غرق"
استمعت محكمة جنح الوراق، برئاسة المستشار محمد الحلوانى، فى قضية "غرق مركب الوراق"، إلى مرافعة دفاع سائق الصندل، والذى قال إن سائق الصندل لم يكن يستطيع تفادى الاصطدام باللنش لعدم قدرته على المناورة، عكس اللنش الذى كان عليه أن يتفادى الاصطدام، ولكنه لم يستطع نتيجة انشغال قائده بالرقص والغناء، وعدم تصنيعه فى ورش معتمدة وبأصول الصناعة.

ووجه رئيس المحكمة سؤالا لسائق الصندل "هل صدمت المركب ؟" فرد قائلا: لم يحدث، فوجه سؤاله إلى سائق المركب "هل الصندل صدم المركب ؟" فرد قائلا: "أيوه يا فندم".

واستمعت المحكمة إلى مساعد سائق الصندل، الذى بدأ شهادته قائلا:"احنا مستقبلنا على ظهر البحر واحنا راكبين الصندل سائق اللنش كان جاى علينا يمين وشمال واحنا عمالين ننادى عليه، وهو مش سمعنا، واحنا ما خبطناش اللنش غير لما غرق واحتكاك بسيط، وأنا بقيت أشد الضحايا بالحبل".
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مصر 365