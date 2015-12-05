6 فبراير.. الحكم على المتهمين بقضية "خلية قناة السويس الإرهابية"

حددت الدائرة الخامسة عشر إرهاب برئاسة المستشار فتحى بيومى، وعضوية المستشارين أسامة عبد الظاهر وخالد الهادى، وأمانة سر أحمد جاد، جلسة 6 فبراير المقبل، للنطق بالحكم فى إعادة محاكمة 8 متهمين، بخلية قناة السويس الإرهابية، لاتهامهم باستهداف السفن المارة بقناة السويس، والمقار الأمنية وتصنيع المواد المتفجرة، بعد سماع مرافعة الدفاع.

ودفع أحمد حلمي، دفاع المتهمين طلعت رجب و محمد بدر الدين عثمان ومحمد عبدالحكم، ببطلان القبض لعدم وجود إذن النيابة العامة، وعدم دستورية قرار الإعتقال، وعدم جدية التحريات.

كانت نيابة أمن الدولة العليا وجهت للمتهمين اتهامات بإنشاء وقيادة خلية إرهابية بغرض استهداف السفن المارة بقناة السويس ورصد المقار الأمنية تمهيدًا لاستهدافها وتصنيع المواد المتفجرة وحيازة أسلحة نارية وتهديد الوحدة الوطنية.



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