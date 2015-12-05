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الدفاع بـ"التخابر" يطلب جلسة سرية لعرض مكاتبات المخابرات والرقابة الإدارية

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الدفاع بـ"التخابر" يطلب جلسة سرية لعرض مكاتبات المخابرات والرقابة الإدارية الدفاع بـ"التخابر" يطلب جلسة سرية لعرض مكاتبات المخابرات والرقابة الإدارية
تواصل الدائرة 11 إرهاب برئاسة المستشار محمد شرين فهمى وعضوية المستشارين حسن السايس وأبو النصر عثمان، نظر محاكمة الرئيس الأسبق محمد مرسى، و10 متهمين آخرين فى القضية المعروفة إعلامياً بـ"التخابر مع قطر".

وفور انتهاء المحكمة من تسلم الكتابات المقدمة من ممثل النيابة العامة، وقبل التأجيل لجلسة 12 ديسمبر الجارى، قال المحامى علاء علم الدين إنه يلتمس التصريح باستلام صورة رسمية من تقرير اللجنة المقدم بجلسة اليوم، كما يلتمس الدفاع أن ما قدم من كتاب هيئة الرقابة الأدارية والمخابرات العامة قد يتضمن أمور تخص الأمن القومى للبلاد فلذلك نطلب جلسة سرية لعرض تلك الكتابات لكى يطلع عليها المتهمون والدفاع.

وكانت النيابة قد أسندت إلى الرئيس الأسبق محمد مرسى وبقية المتهمين ارتكاب جرائم الحصول على سر من أسرار الدولة، واختلاس الوثائق والمستندات الصادرة من الجهات السيادية للبلاد والمتعلقة بأمن الدولة وإخفائها وإفشائها إلى دولة أجنبية، والتخابر معها بقصد الإضرار بمركز البلاد الحربى والسياسى والدبلوماسى والاقتصادى.

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مصر 365