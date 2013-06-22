بالصور: مكياج "صادقة" التركيّة بين اللون العربيّ والأوروبيّ!

بعد نجاح النجمة التركية "سعدات أكسوي" (Saadet Aksoy)، المعروفة بـ "صادقة" أو فيكتوريا، في مسلسل "حريم السلطان"، اقتحمت السينما العالمية، وأصبحت من نجمات هوليوود، بمشاركتها في الفيلم العالميّ "Twice Born"، إلى جانب النجمة العالمية penelope cruz، حيث أدّت دور فتاة بوسنيّة في الفيلم الذي تمّ تصويره في إيطاليا وإسبانيا.

هي من النجمات اللواتي يتميزّن بالجمال العربيّ المائل إلى الأوروبيّ، حيث تتحلّى بعينين زرقاوين وبشرة حنطيّة وشعر داكن، ما زاد من جاذبيتها وجمهورها في العالم العربيّ!

احتلّت صادقة عناوين أكثر المجلات شهرة، كما حلّت على أغلفة بعض المجلات كـ INSTYLE ، ALL و OFFICIEL وغيرها من المجلات العالميّة.

لذلك، اخترنا لك عدّة إطلالات من مكياج صادقة، تُبرز جمالها وأنوثتها، فتكون مثالاً لك لتتألقي وتكوني نجمة تحت الأضواء.

ولتحصلي على مكياجها، قومي بالخطوات التالية:

- إذا كنت صاحبة بشرة حنطيّة، اختاري درجة كريم أساس داكن أكثر من بشرتك، وذي تركيبة برونزيّة بعض الشيء، لتمنح بشرتك اللمعة الجذّابة.

- اختاري كونسلير ذا تركيبة لؤلؤيّة لامعة أيضاً، لتحدّدي محيط عينيك وجسر أنفك؛ فهذا اللون للبشرة تليق به اللمعة الخفيفة، ما يزيد من نورها.

- لمكياج عينيك، اختاري الظلال الفاتحة كالزهريّ والبيج وتدرّجات الألوان المعدنيّة.

- كما يمكنك وضع الظلال الدخانيّة واختيار اللونين الأسود والرمادي.

- لشفتيك ضعي الزهريّ أو اللون البيج الطبيعي.